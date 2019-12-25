شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" توصى بمحاسبة المسئولين عن تعطيل لجنة حصر الأصول غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأكد النائب مصطفى سالم على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يحاول عرقلة حصر أملاك وأصول الدولة غير المستغلة بكافة الوزرات والهيئات التابعة لها والمحافظات، لافتا إلى أن هذا الملف سيكون أمام رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، قائلا "اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تعطيل عمل الرقابة الشعبية للبرلمان والمخولة له بالدستور والقانون وكذلك عدم استفادة الدولة المصرية من أصولها وأملالكها غير المستغلة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة، مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة فى مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.
وكانت الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد كشفت خلال الاجتماع عن حجم رصيد الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وتبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه، لافتة إلى أن لجنة حصر الأصول غير المُستغلة المُشكلة من مجلس الوزراء وتُشرف على أمانتها الفنية وزارة التخطيط لم تتمكن من تحديد حجم الأصول غير المستغلة حتى الآن.
وأوضحت البيلى، أن اللجنة المكلفة والمعنية بحصر الأصول غير المُستغلة بدأت عملها فى يناير 2018، وكان محدد لها مدة عام ونصف للانتهاء من أعمالها، وأن تنتهى فى 30 يونيو 2019 من حصر كافة الأصول غير المستغلة بالمحافظات وعددها 27 محافظة والوزارات والجهات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.
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