شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد لرئيس تونس: تربطنا علاقات راسخة والتاريخ يشهد بذلك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد، عضو البرلمان العربي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشعبين المصرى والتونسى تربطهما علاقات وطيدة، منذ قديم الأزل، وهناك روابط وأصول مشتركة بينهما، مبنية على المودة والحب والاحترام، والتعاون المشترك.
كما التقى علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري والعربي ومشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ، بقصر " باردو "فى جمهورية تونس، وبحضور سميرة الشواش النائب الأول لرئيس البرلمان، ورؤساء الكتل البرلمانية،
وقدم عابد تهانيه لرئيس البرلمان بمناسبة تولية الرئاسة، متابعا:" نجدد دعمنا الكامل لتونس ومؤسساتها، ونشدد على ضرورة توطيد العلاقات بين البرلمان التونسي والبرلمان العربي، وقد أتينا لكم فى تونس الشقيقة محبة ومودة ونحن دم واحد وشعوب واحدة ".
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