شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطلق خدمة "اختار وجبتك بنفسك" بمناسبة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنها ستوفر لعملائها من أعضاء برنامج "المسافر الدائم الذهبي"، وعملاء درجة رجال الأعمال، ميزة جديدة "اختار وجبتك بنفسك " بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير المقبل.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إن الخدمة الجديدة التي توفرها مصر للطيران بمناسبة العام الجديد ، هي إمكانية اختيار وجباتهم التى يرغبون في تناولها في استراحات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، ومن يرغب من عملاء مصر للطيران الاستفاده من هذه الخدمه إرسال بريد الكترونى قبل موعد رحلته ب48 ساعه.

وتواصل مصر للطيران الاحتفال مع الركاب داخل مطار القاهرة الدولي ، حيث تضمنت مظاهر الاحتفال، مفاجآت وهدايا داخل صالة السفر بمبنى الركاب "3"، كما شملت الاحتفالات تزيين جميع استراحات الشركة بألوان العام الجديد، كما اتسمت جميع شاشات صالات السفر والوصول بعرض نفس الأجواء المبهجة، وحرص العاملون بالشركة بصالات السفر وعند منطقة الجوازات ومنافذ انهاء إجراءات السفر، على توزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور للمسافرين مع سانتا كلوز.

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وشهدت رحلات الشركة أيضًا نفس الأجواء، بتوديع فرق العلاقات العامة المسافرين قبل إقلاع الرحلات، وتوزيع عليهم والتقط الصور معهم ، بالاضافة الي تزيين الطائرات ، كما حرصت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية على تزيين كافتيرياتها بالمطارات المصرية وتقديم قوائم طعام بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن تستمر احتفالات مصر للطيران حتي بداية العام الجديد 2020 مع عملائها المسافرين على الرحلات الدولية من مطار القاهرة ويشاركها الاحتفال شركة مصر للطيران للأسواق الحرة التى توزع هداياها على العملاء أيضا من منتجاتها العالمية.

يذكر أن مصر للطيران اكسبريس تُسير رحلات إضافية إلى المدن السياحية الداخلية، خلال أعياد رأس السنة، كما طرحت شركة الخطوط الجوية عروض ترويجية وتخفيضات بمناسبة احتفالات الكريسماس والعام الجديد.