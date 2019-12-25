شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتراف عصام تليمة تلقيه تهديدات.. اعرف تاريخ إرهاب الإخوان لقياداتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن إعلان عصام تليمة، القيادى بجماعة الإخوان، تلقيه تهديدات من عناصر الجماعة بعد انتقاده لسياسات التنظيم يفتح تاريخ تهديد الجماعة لقياداتها لوقف أى انتقاد لهم، مشيرا إلى أنه منذ قديم الأزل وبالتحديد منذ نشأت التنظيم وهذه فكرة التخلص من المنشقين يمثل استراتيجية متبعة في جميع اطوار التنظيم، حيث إن هناك القتل المعنوي للمنشق قبل القتل الحسي الذي يكون آخر خطوة من خطوات التخلص من المنشقين

وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أي شخص يهاجم أو ينتقد التنظيم العصابي لا بد أن يكون مصيره نصيب كبير من الأذى والتشهير، متابعا: فى الماضي نال الشيخ أحمد حسن الباقوري من التنظيم أعلى مراتب السباب والإساءة والقتل المعنوي بخلاف افرد كثيرين نالوا من الجماعة الأذى الكبير

واستطرد: انتقد التنظيم مجموعة من قادة الاخوان او من المؤيدين لهم من أمثال عصام تليمة وعاصم عبد الماجد والصحفي سليم عزوز لمجرد انهم انتقدوا حكم الإخوان، خرجت عليهم الخلايا الإلكترونية للتنظيم بالسباب بل وصل الأمر إلى التهديد بالقتل وهذا يدل دلالة واضحة كيف أن منهج التنظيم منهج ديكتاتوري لا يسمح بالرأي الاخر وهو الذي يزعم في نفس الوقت بأنه يطالب بالحريات والديمقراطية وكما ثبت من أفعالهم أن هذه السبل يستعملونها للوصول للحكم فإذا وصلوا للحكم تخلصوا منها وأكبر دليل حكم أرودغان في تركيا رأى العالم كله ماذا فعل أرودغان بالمعارضين له من سجن وفصل من الوظائف وتشريد ومطاردات فأردوغان يمثل الصورة الفجة لديكتاتورية الإخوان.

وقال منتصر عمران: يمثل تنظيم الإخوان الخطر الداهم على الحريات والديمقراطية نفسها لأن سياستهم الاستراتيجية هو فعل كل شذ من أجل التنظيم ولتذهب الدول والشعوب بعد التنظيم إلى الجحيم.