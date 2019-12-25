محافظ دمياط تشهد الاحتفال بعيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس- "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الميلاد، الذي أُقيم بكنيسة الروم الأرثوذكس بحضور اللواء إسماعيل حسين مدير الأمن، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وهنأت المحافظ أبناء محافظة دمياط بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وأعربت عن سعادتها البالغة وفخرها الشديد بروح المحبة والتسامح والتلاحم التي تجمع المصريين خاصةً في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، التي هي جزء من الشخصية التاريخية لمصر وشعبها.

ورحب الأنبا هشام بندليمون، راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بمحافظ دمياط والضيوف، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط عنصري الشعب كنسيج واحد ويد واحدة خلف قيادته السياسية.

وألقى الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف والشيخ السيد سراج، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية كلمة، أكدا فيها على قوة وتلاحم أبناء الشعب المصري، وروح التسامح وحب الوطن والتي دعت إليها الأديان السماوية.