"واتسآب وأبلكيشن.. "مياه المنيا": حل ١٢٥٥٤شكوى خلال 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
نجحت إدارة الخط الساخن في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، في حل ١٢٥٥٤شكوى، استقبلتهم خلال العام الجاري.
وقال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الأربعاء، إن الشكاوى شملت ٨٧٩٨ شكوى مياه، و٢٧٩ شكوى الجودة و٨١ شكاوى محاسبية، و٣٣٩٣ شكوى صرف صحي، و٣ شكاوى مشروعات، موضحًا أن سرعة الاستجابة لهذه الشكاوى لم تتجاوز الـ٢٤ ساعة.
وأضاف "الشهاوي"، أن إدارة الخط الساخن تواكبًا مع التكنولوجيا الحديثة أضافت خدمة المحمول على الرقم ٠١٢٧١١٩٦١٩٦، بالإضافة إلى خدمة واتساب على الرقم ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧، كما أنه يمكن الاستقبال عن طريق خدمة الموبايل أبليكيشن ١٢٥، والذي يمكن تحميله من Google play أو برنامج app store.
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