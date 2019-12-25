ألمانيا.. رجل يعثر على حقيبة بها آلاف اليورو أسفل شجرة عشية "الكريسماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كريفلد (ألمانيا) - (د ب أ):
عثر رجل على حقيبة ظهر مليئة بالهدايا وآلاف اليورو أسفل شجرة في أحد شوارع مدينة كريفلد الألمانية عشية عيد الميلاد (الكريسماس).
وذكرت الشرطة اليوم الأربعاء أن الرجل فتح الحقيبة ليعثر عن أي دلائل تشير إلى هوية صاحبها، فوجد بداخلها 16 ألف يورو وهدايا، ثم أبلغ الشرطة.
وعثرت الشرطة على صاحب الحقيبة 63 عاما، وأعادتها له. ولم تذكر الشرطة سبب نسيان الرجل لحقيبة بها كل هذه الأموال.
وأشارت الشرطة إلى أن الرجل الذي عثر على الحقيبة تخلى عن الحصول عن مكافأة من صاحبها.
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