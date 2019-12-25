عُقدت اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة، اليوم الأربعاء، في موسكو، برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ونائب رئيس وزراء الحكومة السورية وزير الخارجية وليد المعلم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وزير الخارجية وليد المعلم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأسفر الاجتماع، الذي كان مغلقا، عن توقيع الطرفين بروتوكولا للتعاون للفترة المقبلة. بروتوكولا للتعاون للفترة المقبلة.

وسيعقد اجتماع آخر مفتوح للجنة التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني، وكان بوريسوف قد زار دمشق الأسبوع الماضي، واجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انعقاد اللجنة الحكومية الروسية السورية في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.