انعقاد اللجنة الحكومية الروسية السورية في موسكو

عُقدت اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة، اليوم الأربعاء، في موسكو، برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ونائب رئيس وزراء الحكومة السوريةوزير الخارجية وليد المعلم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بروتوكولا للتعاون للفترة المقبلة.
وأسفر الاجتماع، الذي كان مغلقا، عن توقيع الطرفين
وسيعقد اجتماع آخر مفتوح للجنة التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني، وكان بوريسوف قد زار دمشق الأسبوع الماضي، واجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين.
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