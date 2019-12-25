بالتعاون مع أوروبا.. روسيا تعمل على إيجاد حل لمشكلة "التيار الشمالي-2"

قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري كوزاك إن بلاده ستجد حلاً للوضع المتعلق بمشروع أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2"، بالتعاون مع الدول الأوروبية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
سنحل هذه المشكلة وسوف نتوصل إلى حل وسط، وقد يزداد الضغط الأمريكي على "التيار الشمالي-2"، ولكن إمكانيات الولايات المتحدة ليست غير محدودة، وذلك بالنظر إلى موقف الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي التي تهتم بتحقيق أمن الطاقة على المستوى المطلوب".
وأضاف كوزاك ـ في تصريح لقناة روسيا - 24 ـ " نحن على ثقة من أننا بالتعاون مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في وقت سابق على ميزانية الدفاع لعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات لمواجهة روسيا في مختلف المجالات وفرض عقوبات على"التيار الشمالي-2" و"التيار التركي" لنقل الغاز الروسي، بجانب تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وطالبت الولايات المتحدة الشركات، التي تقوم بمد أنابيب الغاز، بوقف البناء على الفور، وقد علقت شركة "اللسياس" السويسرية، التي تعمل على مد أنابيب الغاز، عملياتها بالفعل.
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