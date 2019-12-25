آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في شمال قطاع غزة وتجرف الأراضي الزراعية

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، في أراضي الفلسطينيين الزراعية شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن ست آليات عسكرية إسرائيلية (ثلاث جرافات وثلاث دبابات) انطلقت من مواقع الاحتلال خلف الشريط الحدودي شمال بيت حانون صوب أراضي الفلسطينيين، وشرعت بأعمال تجريف ووضع سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع.



وتتعمد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الحدودية، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.. وتواصل هذه القوات خروقاتها اليومية

في المناطق الحدودية لقطاع غزة في خرق واضح لتفاهمات التهدئة التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية و "إسرائيل" في صيف عام 2014.



ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال يتوغل داخل القطاع في الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومي بجرافاته ويطلق النار على المزارعين في حقولهم وعلى الصيادين في بحر غزة، ويحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.

Advertisements



كما يمارس الاحتلال حصارا اقتصاديا خانقا على القطاع، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للفلسطينيين ودخول 53% منهم تحت مستوى خط الفقر وإفلاس الكثير من رجال الأعمال والتجار وتراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية، بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الاجتماعي.



وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، وخلال الحروب الثلاث الماضية على قطاع غزة يتعمد الاحتلال الإسرائيلي استخدام كميات هائلة من القذائف والصواريخ التي أدت إلى استشهاد الآلاف وجرح أعداد كبيرة من الفلسطينيين وتدمير واسع في المنازل والبنى التحتية وأثرت على إنتاجية الأراضي الزراعية في المناطق الحدودية.



وأقامت اسرائيل منذ إعادة انتشارها خارج قطاع غزة في عام 2005، وبصورة غير قانونية، منطقة عازلة يحظر على الفلسطينيين دخولها، وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية.

