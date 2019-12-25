مستوطنون يقتحمون الأقصى في حراسة قوات الإحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 189 مستوطنا بينهم 15 طالبا من المعاهد والجامعات اليهودية، وعضو الكنيست شارين هاسكل، باحات الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية.



يشار إلى أن المستوطنين دعوا إلى تصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامنا مع عيد

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(الحانوكاه) العبري، الذي يستمر لأسبوع، (وفق المعتقدات اليهودية الشائعة منذ القرن الثاني قبل الميلاد).



وانتشرت عادة استعمال الشمعدان المؤلف من ثمانية ثقوب خاصة بالشموع التي تضاء على مدار الأيام الثمانية للعيد، وتصنع الشمعدانات بأشكال مختلفة وبطرق فنية عديدة، وفي بعض المواقع تنظم مباريات خاصة بصنع الشمعدانات لإثارة رغبة الجمهور الاسرائيلي في التمسك بالعيد والمناسبة.



بذكر أن للمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها عشرة أبواب مفتوحة وخمسة مغلقة، أما المفتوحة فهي: الأسباط وحطة والعتم، وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالي للمسجد الأقصى، والأبواب السبعة الأخرى هي المغاربة والغوانمة والناظر والحديد والمطهرة والقطانين وباب السلسلة، وتقع على السور الغربي للمسجد، وكلها مفتوحة وتستعمل من قبل المصلين المسلمين باستثناء باب المغاربة الذي صادرت قوات الاحتلال مفاتيحه عام 1967 ومنعت المسلمين من الدخول منه إلى الأقصى.



وأما الأبواب المغلقة فهي: الباب الثلاثي والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه الأبواب في السور الجنوبي والسور الشرقي للأقصى.

