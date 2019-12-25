صحيفة: "داعش" يدبر لعمليات انتحارية تستهدف بعثات الهند في أفغانستان

نقلت صحيفة وان إنديا اليوم الأربعاء، عن أصدر مكتب الاستخبارات الهندي ، أن تنظيم داعش الإرهابي، يدبر لعمليات انتحارية لاستهداف وتفجير البعثات الهندية في أفغانستان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نقلا عن التقرير - أن "داعش"

كلف عناصره في أفغانستان وجماعة (عسكر طيبة) الجهادية الباكستانية بتنفيذ هذه التفجيرات.



وأفاد التقرير بأنه يتم التنسيق لهذه الهجمات في باكستان ويشرف عليها "سيف الله" وهو من مواليد لاهور، وأن الهجمات

ستكون على شكل تفجير انتحاري حيث جرى تدريب 5 أشخاص على العملية.



تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بجماعة جيش محمد قامت بالتعاون مع حركة طالبان بتدبير مؤامرات مماثلة؛ ففي عام 2008 أسفر تفجير انتحاري خارج السفارة الهندية في أفغانستان عن مقتل 40 شخصًا حيث كانت البعثات الهندية هي الأهداف الرئيسة لهذه الجماعات.

