بعد وفاة قايد صالح.. طلاب الجزائر يرفضون الحوار ويطالبون بالتغيير

اجتاح الطلاب الجزائريين الميادين في دعوة لتنفيذ مطالبهم لاجراء تغيير شامل بعد وفاة قائد الجيش القوي الفريق أحمد قايد صالح، بشكل مفاجئ، وهتف الطلاب لا حوار رافضين عرض الرئيس الجديد بإجراء محادثات وقالوا إنهم سيواصلون الاحتجاجات المليونية، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

وزادة حدة الأزمة السياسية بالبلاد عقب وفاة قايد صالح، أحد أعمدة نظام بوتفليقه، وردد المحتجون هتافات تطالب بدولة مدنية وليس عسكرية, وفقا لوكالة رويترز.

وأظهرت الحركة الاحتجاجية، التي تفتقر لقيادة رسمية أو مؤسسة، صلابة في الاحتفاظ

بضغط الشارع على مدى أكثر من 40 أسبوعا رغم أنها واجهت صعوبات في بعض الأحيان في الرد بشكل سريع على تطورات الأحداث.

وفي أبريل الماضي حققت الحركة الاحتجاجية أكبر انتصاراتها عندما ظهر قايد صالح على شاشات التلفزيون لحث حليفه السابق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي بعد أن حكم البلاد 20 عاما.

Advertisements

وفي الأسبوع الماضي جرى تنصيب الرئيس الجديد عبد المجيد تبون بعد

انتخابات ضغط الجيش من أجل إجرائها لكن وصفتها المعارضة بأنها غير شرعية طالما ظل الحرس القديم في السلطة.

وعلى الفور عرض الحوار مع المحتجين وحث البعض الحركة على قبول اقتراحه لكن البعض الآخر شكك في شرعية تبون كرئيس.

وقال عماري فاروق وهو طالب (20 عاما) من المحتجين ”التصويت لم يكن نزيها والحوار لن يكون نزيها“.

وتوفر الآن وفاة قايد صالح لحظة حسم جديدة للمعارضة إذ ينتظر المحتجون ليروا ما إذا كانت السلطة ستغير استراتيجيتها.

وحتى الآن تسمح الدولة باستمرار الاحتجاجات على أمل استنفاد طاقة المتظاهرين في الوقت الذي يتم فيه تقديم بعض التنازلات ومنها اعتقال حلفاء بوتفليقة في اتهامات بالفساد.