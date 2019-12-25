مقتل 15 عنصراً من طالبان في عمليات عسكرية بأفغانستان

نفذت القوات الخاصة وسلاح الجو في أفغانستان سلسلة من العمليات خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن مقتل 15 عنصراً على الأقل من عناصر طالبان في ثمانية أقاليم، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر مسؤولون عسكريون، اليوم الأربعاء، أن القوات الخاصة قتلت عنصرين اثنين من حركة طالبان ودمرت مخبأ صغيراً للأسلحة في منطقة "جولران" بإقليم هيرات.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت مسلحاً واحداً من حركة طالبان ودمرت مخبأ صغيراً للأسلحة في منطقة "سياج كرم" بإقليم باكتيا.

ودمرت القوات الخاصة مخبأ أسلحة صغير آخر، يخص جماعة "داعش خرسان" خلال عملية في منطقة "أشين" بإقليم ننكارهار، حسب المسؤولين.

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وأضاف المسؤولون أن غارتين جويتين منفصلتين أسفرتا عن مقتل سبعة من مسلحي طالبان وتدمير مخبأ أسلحة في منطقتي "جيلان" و"أندار" بإقليم غزني.

ونفذت قوات الأمن أيضا غارات جوية في منطقتي "سيد آباد" و"نيرك" بإقليم وردك ومنطقة "اشكارميش" بإقليم تخار، ومنطقة "سانجين" بإقليم هلمند و"شاه جوي" بإقليم زابول، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين وإصابة آخر من طالبان والعثور على مخابئ أسلحة، حسب المسؤولين.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.