عشية عيد الميلاد.. انهيار برج كنيسة جراء حريق في سويسرا

انهار برج كنيسة قوطية في بلدة هيرزوجنبوشسي السويسرية عشية عيد الميلاد بعدما ظل رجال الإطفاء يكافحون لساعات من أجل إنقاذ المبنى.
ووفقاً للشرطة، فقد بدأ الحريق صباح يوم الثلاثاء لأسباب غير معلومة في برج بالكنيسة البروتستانتية الواقعة بالبلدة الصغيرة في شمال غرب سويسرا.
وكان رجال الإطفاء قد اعتقدوا أنهم سيطروا على الوضع ظهر يوم الثلاثاء، إلا أن الحريق تجدد ليلاً.
وتداول سكان محليون مقاطع تظهر البرج المشتعل وهو يسقط على سطح الكنيسة، الذي انتقل إليه الحريق وتضرر بصورة كبيرة.
وذكرت وكالة أنباء "كيستون إس دي ايه" اليوم أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.
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