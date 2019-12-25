كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: "الناتو" يتدرب على الهجوم العسكري ضد روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحيفة الألمانية Junge Welt أن تدريبات حلف الناتو التي تحمل اسم "المدافع عن أوروبا 2020" ستشكل أكبر عملية نقل للقوات الأمريكية إلى القارة الأوروبية على مدار الـ 25 عامًا الماضية.

جاء في مقال الصحيفة الحديث، أن خطط التدريبات العسكرية تنص على أن القوات الأمريكية سيتم نقلها أولاً عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا الغربية، حيث سيتم نقلهم إلى بولندا ودول البلطيق. سوف يتمركزون في النهاية هناك، على مقربة من الحدود الروسية.

كما أضافت الصحيفة، في المقال، أيضًا: "رسميًا، ستكون هذه تدريبات للقوات الأمريكية، مشيرة إلى أنه في الواقع الفعلي، فإن أعضاء الناتو سيقومون بتدريبات على الهجوم "في حالة الحرب ضد روسيا".

من المتوقع أن تجري مناورات القوات الأولى في فبراير، بعد انتهاء موسم الأعياد، مع مشاركة أكثر من 18 دولة عضو في التدريبات، بما في ذلك ألمانيا.

في أكتوبر، تم الإبلاغ عن سلسلة من المناورات الحربية السرية من قبل حلفاء الناتو في ألمانيا، بعد شهرين فقط من انهيار معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى بين روسيا والولايات المتحدة بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2 أغسطس.

ووفقًا لصحيفة كرونين تسايتونج الألمانية، فإن التدريبات، التي تحمل الاسم الرمزي "ظهر صامد"، شهدت أن أفراد الجيش يستخدمون طائرات حربية يمكن أن تكون مجهزة بأسلحة نووية في حالة نشوب حرب.

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تم توقيع معاهدة الصواريخ النووية متوسطةالمدى في العام 1987، وطلبت من الدولتين، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة، إزالة وتطوير الصواريخ البالستية والروسية المطلقة من الأرض والتي يتراوح مداها بين 500 و 5500 كيلومتر (310 إلى 3417 ميل).

إن المناورات الحربية هي حدث عسكري آخر مخطط لحلف شمال الأطلسي يتابع عن كثب انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى السوفيتية الأمريكية التاريخية التي اعتُبرت على نطاق واسع واحدة من الركائز الأمنية الرئيسية في أوروبا منذ نهاية حقبة الحرب الباردة.

وكان قد أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في حديثه لقناة روسيا 1 التليفزيونية الروسية، أن روسيا مستعدة للتعاون مع حلف الناتو، لكن العلاقات مع الكتلة تدهورت منذ عدة سنوات.

وقال شويجو لبرنامج تلفزيوني بثته قناة روسيا 1: "حافظنا على تعاون نشط للغاية في بروكسل قبل خمس سنوات ... بدا لنا أن لدينا خيارات وفرصًا للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقيات"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف: "ومع ذلك، لسوء الحظ، لم يتوقف كل هذا فقط ولكن العلاقات تستمر في التدهور كل عام. من جانبنا، كل الأبواب مفتوحة ونحن مستعدون للتعاون".

ويأتي هذا البيان، بعد أيام من قمة الناتو التي استمرت يومين والتي أطلق عليها "مشاركة الناتو: ابتكار التحالف" في لندن والتي احتفلت بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف.