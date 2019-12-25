كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نداء سلام من بابا الفاتيكان وزعماء دينيون بمناسبة عيد الميلاد في جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، وزعيمان دينيان نداء استثنائي في عيد الميلاد، اليوم الأربعاء، إلى قادة جنوب السودان للوفاء بوعدهم بتشكيل حكومة وحدة انتقالية على الأقل في أوائل العام المقبل.

تم توقيع الرسالة الموجزة من البابا فرنسيس، رئيس الأساقفة الأنجليكاني جوستين ويلبي، والقائد جون تشالمرز، المشرف السابق على كنيسة اسكتلندا، كما أوردت وكالة "رويترز".

الدولة، أصغر بلد في العالم، مسيحية في الغالب، وسيسمح السلام المستقر للبابا بزيارتها، وهو أمر قال، إنه يأمل أن يفعله العام المقبل.

في الرسالة، قال الزعماء الدينيون الثلاثة، إنهم كانوا يصلون من أجل "التزام متجدد بطريق المصالحة والإخاء".

وأضاف الزعماء الدينيون، إنهم أرادوا أن يُظهروا للزعماء السياسيين "تقاربتنا الروحية أثناء سعيكم من أجل التنفيذ السريع لاتفاقيات السلام".

الرسالة غير عادية لأنه في يوم عيد الميلاد، عادةً ما يجمع البابا بين نداءات السلام في عنوانه "Urbi et Orbi" (إلى المدينة والعالم).

في لفتة مثيرة في اليوم الأخير من التراجع، ركع البابا فرنسيس على أقدام الزعماء المتحاربين سابقًا، حيث حثهم على عدم العودة إلى حرب أهلية انتهت باتفاق سلام هش في عام 2018.

في الشهر الماضي، أرجأ الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار تشكيل حكومة وحدة لمدة 100 يوم بعد الموعد النهائي المحدد في 12 نوفمبر، والذي كان في حد ذاته امتدادًا لموعد نهائي أصلي في مايو الماضي.

ووافقوا على تشكيل حكومة وحدة انتقالية إذا فشلوا في حل جميع خلافاتهم قبل نهاية فبراير.

في أبريل الماضي، قبل أسابيع من الموعد النهائي الأصلي، أحضر الزعماء الدينيون كير وماشار وسياسيين آخرين إلى الفاتيكان للتراجع.

السودان، الذي يغلب على سكانه من المسلمين، والجنوب الذي تقطنه أغلبية مسيحية خاض قتالاً على مدى عقود قبل استقلال جنوب السودان في عام 2011.

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جدير بالذكر، أن الحكومة السودانية توصلت إلى اتفاق جزئي مع المتمردين بالتزامن مع اختتام الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الطرفين في جوبا عاصمة جنوب السودان.

ووافقت الحكومة السودانية على إحياء نظام الري المتوقف منذ فترة طويلة في المنطقة الزراعية وسط البلاد.

جاء هذا التقدم بين الخرطوم والمتمردين مع انتهاء محادثات سلام منفصلة تجري في جوبا كذلك بشأن الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات في جنوب السودان، من دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وتم توقيع الاتفاق في حفل رسمي، في جوبا. ووقعه عن الحكومة السودانية محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الذي يرأس وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام وعن الجبهه الثورية السودانية نائب رئيسها توم هاجو.

وجرت المفاوضات على مدى أسبوعين في جوبا، عاصمة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان في عام 2011.

وتجتمع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان مع المتمردين الذين قاتلوا الحكومة في الخرطوم لسنوات في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وفي الجولة الأخيرة من المحادثات، وافق الجانبان على وقف دائم لإطلاق النار. إلا أنهم لم يتمكنوا هذه المرة من التوصل إلى اتفاق سلام دائم تسعى إليه الأطراف المتحاربة.

ولكن وافقت الخرطوم على إحياء مشروع "الجزيرة" في وسط السودان الذي يعتبر أحد أكبر أنظمة الزراعة المروية في العالم وتدهور بعد سنوات من نقص الاستثمار.

وقال دقلو إن الاتفاق كان خطوة نحو هدنة دائمة، موضحا "الخرطوم تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل".

وأوضح ممثلون عن المتمردين إن المشروع قد يحفز الاقتصاد الزراعي في وسط السودان الذي تباطأ بسبب سنوات من الإهمال.

وأكد توم هاجو "لقد عانى شعب وسط السودان كثيراً. والآن، بعد تحقيق هذا، وضعنا الاقتصاد على المسار الصحيح".