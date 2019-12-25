كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 25/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || حقيقة وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد

زعم الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، تزامنا مع أنباء مرضه وعودته من رحلة علاجية في بلجيكا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تحطم طائرة عسكرية شمال إيران

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل، نقلًا عن وكالة إرنا، بسقوط طائرة قد تكون عسكرية اصطدمت بجبال سبلان في محافظة اردبيل شمال إيران.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || متظاهرون عراقيون يحرقون مقار عدد من الأحزاب

قام متظاهرون عراقيون، بإحراق عدد من مقار عدد من الأحزاب، ي مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد، ضمن المظاهرات التي تعم البلاد منذ أسابيع، وفقا لما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل.

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