كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال ترامب عن فيلم سينمائي شارك فيه بمشهد قصير؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حينما كان رجل أعمال ومقدما تلفزيونيا، دورا قصيرا في الفيلم الشهير "وحيدا بالمنزل – 2"، الذي صور عام 1992، لم تتعد مدته 10 توان، دل خلالها الطفل صاحب دور البطولة، كيف يصل إلى بهو الفندق.

وقال ترامب: "هذا الفيلم جيد وواحد من أعظم صرعات أعياد الميلاد وأقل ما يقال أني كنت أصغر سنا بكثير، ولي شرف المشاركة فيه. وقد أصبح بالطبع صرعة كبيرة. هو صرعة ميلاد كبيرة، واحد من الأعظم. ولي الشرف بالمشاركة في شيء مماثل. ولطيف دائما رؤية النجاح".

وجاءت تصريحات ترامب، ردا على أسئلة عسكريين أمريكيين خلال مؤتمر صوّر بالدائرة المغلقة في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا، حيث وصل لقضاء عطلة عيد الميلاد.

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وسأل أحد العسكريين هل يعد فيلم "وحيدا بالمنزل – 2" الشريط المحبب في أعياد الميلاد؟، فرد الرئيس الأمريكي قائلا: حسنا لقد صورت في وحيدا بالمنزل– 2، والكثيرون يتذكرون هذا الأمر وخاصة في عيد الميلاد".