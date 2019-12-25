كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج: اندلاع الإحتجاجات مرة أخرى عشية عيد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشية عيد الميلاد، وهي عادةً ليلة مليئة بالحيوية في هونغ كونغ، كانت مليئة بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل بينما اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تجمعوا في مراكز التسوق ومراكز التسوق.

أصيب 20 شخصًا، من بينهم متظاهر سقط على حديدي وطابق واحد على الأقل في مركز تجاري أثناء محاولته تجنب الاعتقال، وآخر سقط من سطح مطعم داهمته الشرطة.

وقالت الشرطة إن الرجل في المركز التجاري كان يعالج من إصابات في مستشفى وتم اعتقاله بتهمة الاعتداء على ضابط. ولم يعلق المسؤولون على وضع الرجل الآخر، لكن الشهود قالوا إنه كان ضميرًا وقت سقوطه.

ودخلت الاحتجاجات، التي بدأت في يونيو بسبب اقتراح تم سحبه منذ ذلك الحين والذي يسمح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي للصين، فترة من الهدوء النسبي. لكن في بعض الأحيان لا تزال عمليات التفجر مستمرة.

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وعادة ما تكون ليلة عيد الميلاد في هونغ كونغ ليلة جيدة للشركات، ولكن الكثير من الناس الذين تجمعوا في مناطق التسوق لم يكونوا هناك للتسوق.

وقام المتظاهرون بتخريب أحد البنوك في مقاطعة مونغ كوك، وفرق ضباط شرطة مكافحة الشغب الحشود، واشتبكوا مع المحتجين.

وظهر فلاش الغوغاء في العديد من مراكز التسوق، وعالج مسعفون متطوعون متظاهرًا في تسيم شا تسوي أصيب في اشتباك، وأشعل المتظاهرون النار في وسط شارع في مونغ كوك.