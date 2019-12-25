شاهد.. الرئيس الجزائري ينحني أمام جثمان رئيس الأركان قايد صالح

نشرت قناة النهار الجزائرية، مقطع فيديو، للرئيس عبد المجيد تبون، وهو يلقي النظرة الأخيرة على جثمان رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح، بعد أن تم نقل جثمان الفقيد إلى قصر الشعب.

وعلق تبون، قائلًا: "أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة وفيا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام".

وأضاف: "فاجعة أليمة قاسية"، أن تودع الجزائر في هذا الوقت بالذات.

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وتابع: "رئيس الأركان صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد".

وقدم تبون، في وقت سابق تعازيه الخالصة، لعائلة الفريق أحمد قايد صالح.

وتشهد العاصمة الجزائرية اليوم مراسم تشييع جثمان قايد صالح الذي وافته المنية أول أمس بعد أيام من تسليمه السلطة للرئيس الحالي عبد المجيد تبون.