كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال قوي يضرب غربي كندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز الزلازل الكندي، اليوم الأربعاء، أن زلزالًا قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا.

وفي بيان صادر عن مركز الزلازل الكندي، أن الزلزال وقع على عمق 10 كم تحت سطح الأرض، وشعر به سكان فانكوفر.

وأضاف مركز الزلازل الكندي، إن الزلزال الأول بلغت قوته 5.1 درجة، والثاني 5.6 درجة، والثالث 5.8.

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ولم تصدر السلطات أي تحذيرات بخصوص خطر تسونامي، ولم ترد بعد أنباء فيما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة زلازل ضربت الطرف الشمالي الشرقي لجزيرة فانكوفر في 23 ديسمبر.

وقال عالم الزلازل أندرو شيفر من منظمة إيرثكوايكز الكندية إن عددا من الزلازل الصغيرة الارتدادية حصلت عقب الزلازل الكبيرة.