الجزائريون يلقون النظرة الأخيرة على قايد صالح استعدادا لتشييع جثمانه- فيديو

بدأت الاستعدادات، اليوم الأربعاء، في الجزائر، لتشييع نائب وزير الدفاع، ورئيس الأركان الفريق، أحمد قايد صالح، بعد نقل جثمانه، فجر اليوم، من مستشفى عين النعجة إلى قصر الشعب.

وتوافد وزراء الحكومة، وكبار الشخصيات على قصر الشعب، منذ صباح اليوم، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان حارس النظام، وولي الأمر، بحسب ما عنونته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.

وعلى رأس الحاضرين، كان رئيس الجمهورية، المنتخب حديثاً، عبد المجيد تبون، الذي قال إن البلاد فقدت أحد رجالاتها الأبطال، وبقي لآخر لحظة وفياً لمساره الزاخر بالتضحيات، كما وصف أحمد قايد صالح بـ”الأسد الأشوس، الذي كان للجزائر نعم المنيع، وللدولة خير الناصح المعين”.

Advertisements

ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً، ومقاطع فيديو للرئيس، وهو يلقي النظرة الأخيرة، ويذرف الدموع أمام جثمان الراحل أحمد قايد صالح.

وحضر، أيضا، رئيس الأركان بالنيابة، سعيد شنقريحة، ومدير الأمن الداخلي واسيني بوعزة، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان أحمد قايد صالح.

وكان قايد صالح قد توفي، يوم الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 79 سنة، إثر سكتة قلبية، فيما تقرر أن يوارى الثرى في جنازة رسمية في مقبرة العالية.