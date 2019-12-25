الحسنية يستهدف التصالح مع النتائج الإيجابية والزمامرة يبحث عن التقدم في الترتيب

يستقبل فريق حسنية أگادير، اليوم الأربعاء، ضيفه نهضة الزمامرة على أرضية ملعب أدرار، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الخامس من البطولة الاحترافية.

ويبحث الفريق السوسي عن الفوز، من أجل الابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب، والخروج من سكة النتائج السلبية بعدما مُني أبناء محمد فاخر بهزيمتين متتاليتين أمام الرجاء الرياضي، وسريع واد زم.

ويتطلع الحسنية إلى مصالحة النتائج الإيجابية بغية الرفع من معنويات اللاعبين قبل خوض ثالث جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، الأحد المقبل، ضد مضيفه سان بيدرو الإيفواري.

ويحتل الفريق الأگاديري المركز الرابع عشر بـ8 نقاط، جمعها من فوزين، وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة في 3 مناسبات، علما أن النادي في جعبته 3 مباريات ناقصة.

أما نهضة الزمامرة المنقوص من مباراتين، فيأتي في الرتبة الثامنة برصيد 11 نقطة، بعدما حقق الفريق 3 انتصارات، وتعادلين، في حين مني بالهزيمة خلال 3 مواجهات، إذ يبحث عن الخروج بنقاط المباراة كاملة من أجل التقدم في ترتيب البطولة.