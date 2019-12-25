عاجل – الجامعة توقف اسماعيل الحداد لمباراتين وتؤزم وضعية الوداد

في قرار عقابي جديد ، سيثير الكثير من الجدل، خاصة لدى عشاق نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الأربعاء، معاقبة اسماعيل الحداد، بالتوقيف لمباراتين نافدتين مع غرامة مالية، وذلك بسبب انتشار شريط فيديو له “يهين” الرجاء.

وأصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بلاغا لها، عقب الاجتماع الذي عقدته والذي أعقب الجلسة المغلقة مع اللاعب وقررت:

“• توقيف إسماعيل الحداد، لاعب فريق الوداد الرياضي، لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، لترديده لشعارات تتنافى مع الروح الرياضية التي يجب أن تسود بين الفرق، خلال المباراة التي جمعت ناديه بأولمبيك خريبكة يوم 13 دجنبر 2019”.

ومن المرتقب أن يثير هذا القرار غضب أنصار الوداد، بحكم أنه جاء بعد أسابيع قليلة فقط من توقيف يحيى جبران، لمدة طويلة.

كما يرجح أن تؤزم هذه العقوبة من وضع الوداد، الذي يعاني أصلا من غياب عدد من عناصره الأساسية.