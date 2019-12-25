دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يطرح تذاكر مباراته ضد شبيبة القبائل

يطرح فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تذاكر مباراته المرتقبة الجمعة القادم، ضد شبيبة القبائل الجزائري برسم ثالث جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الموقع الرسمي للفريق الأخضر، أن تذاكر هذه المواجهة ستكون متوفرة أمام جماهيره اليوم، محددا ثلاث نقط للبيع، وهي المركب الرياضي محمد الخامس، ومركب النادي بالوازيس، ثم ملعب تيسيما.

وحدد بطل كأس السوبر الإفريقي، أثمنة تذاكر مباراته ضد الشبيبة في 50 درهما للمدرجات، بينما تم تحديد 150 درهما للمنصة الجانبية، علما أن تذاكر هذه الأخيرة مطروحة عبر الأنترنت.

ويعول الرجاء على دعم جمهوره كما جرت العادة، من أجل الخروج بنقاط المباراة كاملة، وتحقيق فوزه الثاني في المجموعة، الذي سيقوي حظوظ النادي في بلوغ الدور القادم.

ويحتل الفريق البيضاوي المركز الثالث في جدول الترتيب بمجموع 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل، وبثلاث عن الترجي التونسي المتصدر، بينما يتذيل فيتا كلوب الكونغولي المجموعة برصيد خالٍ من النقاط.