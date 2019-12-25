حريقان في منزلين مأهولين بيافة الناصرة والمشيرفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب صباح اليوم، الأربعاء، حريقان في بنايتين سكنيتين ببلدتي يافة الناصرة والمشيرفة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي بلدة مشيرفة بمنطقة وادي عارة، اندلع حريق في بناية سكنية مأهولة مكونة من 3 طوابق، وقد جرى تخليص شخص بعدما علق على سطح البناية.

وعملت طواقم الإنقاذ والإطفاء على إخماد الحريق وإخلاء البناية والمنازل المحاذية بسبب خطر انهيار أجزاء منها.

وفي بلدة يافة الناصرة، شب حريق في شقة سكنية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

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وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق اندلع في بناية سكنية مأهولة مكونة من 4 طوابق، حيث اشتعلت النار في غرفة للملابس في شقة سكنية بالطابق الثالث.

وعمل السكان على إخماد الحريق حتى السيطرة عليه، كما عملت طواقم من الإطفاء على إخراج الدخان من المكان.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.