8 فائزين عرب بجائزة إبن بطوطة لأدب الرحلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المركز العربي للأدب الجغرافي، أمس الثلاثاء، أسماء الفائزين بجائزة إبن بطوطة لأدب الرحلة، بدورتها الثامنة عشر، والذي حصل عليها ثمانية باحثين عرب؛ مصري وعراقي وتونسي وسوري وأربعة مغاربة.

وفاز الباحث المصري، محمد فتحي الأعصر، بالجائزة في فرع النصوص الرحلية المحققة، عن كتاب "النحلة النصرية في الرحلة المصرية"،لمؤلفه الشيخ مصطفى البكري الصديقي، المتوفي في سنة 1749 ميلادية، مناصفةً مع الباحث التونسي، محمد الزاهي، عن كتاب "رحلة محمد أفندي إلى فرنسا"، لمؤلفه محمد جلبي أفندي المتوفي في 1732.

وفي فرع الرحلة المعاصرة فاز الروائي المغربي، أحمد المديني، بينما فاز في فرع اليوميات، الشاعر والناقد العراقي، فاروق يوسف، بالجائزة، وأما في فرع الترجمة، فاز السوري أمارجي، عن ترجمته كتاب "رسائل من الهند" للإيطالي جويدو جوزانو.

وفي فرع الدراسات، تقاسم الجائزة ثلاثة باحثين من المغرب، أولهم، زهير سوكاح، عن "تمثلات الشرق في السرد الرحلي الألماني"، وبن مسعود أيوب عن "تداخل الأجناس في أدب الرحلة"، ومحمد حاتمي عن "المعرفي والأدبي في الرحلات المغربية".

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وقال المدير العام للمركز العربي للأدب الجغرافي والمشرف على الجائزة، نوري الجراح لـ"رويترز" إن "هذه الدورة تميزت باتساع المشاركات في حقل دراسات أدب الرحلة، على العكس مما حدث في الدورة السابقة حيث حجبت جائزة الدراسات لعدم كفاءة النصوص المشاركة ".

وأضاف "الجائزة عبرت هذا العام، كما في أعوامها السابقة، عن استمرارها في الكشف عن الجديد في باب اليوميات والرحلة المعاصرة، لتضيف النصوص الفائزة إلى كوكبة الرحالة المعاصرين مغامرين جددًا، وإلى أدباء هذا اللون الأدبي الممتع أسماء جديدة".

ومن المقرر تسليم الجائزة للفائزين خلال احتفال يقام في المغرب في شباط/ فبراير 2020، على هامش معرض الدار البيضاء للكتاب.

وصدرت الأعمال الفائزة عن دار السويدي في سلاسل "ارتياد الآفاق" للرحلة المحققة، والرحلة المعاصرة واليوميات بالتعاون مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، أما الرحلة المترجمة والأعمال المشار إليها من قبل لجنة التحكيم فتنشر بالتعاون مع دار المتوسط في ميلانو.