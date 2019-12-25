في عين العاصفة: فيضانات وسيول وتخليص عالقين بسيارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تأثرت البلاد منذ صباح اليوم، الأربعاء، بمنخفض جوي مصحوب بأجواء ماطرة وباردة.

وشهدت البلاد فيضانات وسيول إثر حالة الطقس السائدة والتي أسفرت عن تدفق كميات هائلة من المياه وإغلاق عدة شوارع وإلحاق أضرار، بفعل هطول الأمطار الغزيرة.

وفي مدينة نهريا، شمالي البلاد، جرى تخليص مواطنين كانوا قد علقوا داخل سيارة، بعد أن تدفقت كميات كبيرة من المياه وأغرقت أحد الشوارع، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

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وبهذا الصدد، دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ، جمهور المواطنين إلى البقاء في أماكن آمنة والانصياع للتعليمات، كما حذرت من الاقتراب والدخول إلى مسارات الأنهار والوديان وقنوات تصريف المياه لما قد ينتج عنها من فيضانات وسيول.

هذا، وتسود أجواء باردة وماطرة، اليوم، في مختلف المناطق ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع رياح نشطة خصوصا في الجبال، وتكون الأمطار غزيرة في بعض الفترات مع تركزها على الشمال والسواحل في ساعات الصباح والظهيرة ثم تنتشر إلى بقية المناطق.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا بشكل كبير مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وهطول الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية وذات هبات نشطة.