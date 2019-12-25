الحالة الصحية للسلطان قابوس تثير قلق العمانيين

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أعرب نشطاء عمانيون وحسابات إخبارية في السلطنة، عن قلقهم على صحة عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد، وسط سيل من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويتمتع السلطان قابوس بشعبية جارفة في سلطنة عمان، فقبل توليه الحكم كانت سلطنة عمان واحدة من أفقر دول العالم، حيث تنتشر الأمية بين السكان البالغين بنسبة 66%، بينما الوضع الصحي كان مزريا للغاية، إذ إن 20% من الأطفال كانوا يموتون قبل بلوغ سن الخامسة، بينما ترتفع معدلات الوفيات المبكرة في صفوف البالغين.

وأطلق النشطاء هاشتاغ ”#نريد_ان_نطمئن_فقط“ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في سلطنة عمان، وسط مشاركات من قبل مستخدمين من مختلف فئات المجتمع العماني، بما في ذلك الحسابات الإخبارية.

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وغرد خليفة الوائلي: ”إلى المكتب السلطاني أو الأمن الداخلي أو ديوان البلاط السلطاني أو الجهات ذات الاختصاص كمجلس الوزراء الموقر، نناشدكم بأن تكون هناك منصة إعلامية أو متحدث رسمي باسم السلطنة، تطمئن الشعب عن صحة مولانا السلطان وتدحض كيد الكائدين وحسد الحاسدين دمتم قلبا واحدا لهذا الوطن“.

وقال أسعد آل علوي: ”الشعب في حالة خوف وتوتر وقلق منذ فترة، ونريد أن نطمئن على جلالة السلطان..ديوان البلاط السلطاني حان الوقت ليصدر بيان يفرح قلوبنا بأن قابوس بخير“.

وكتب الناشط العماني محمد الفراجي: ”حتى انته يالاسرائيلي شكل الشيك وصل عندك ، اللهم رد كيدهم في نحورهم وأن يشفى جلالة السلطان ، إلى كل متربص وحاقد اننا كعمانين لو نستطيع أن نحمل المرض عنه لحملناه ، بعد كل الاخبار والتأويل وجب على الديوان أو المكتب السلطاني إصدار بيان #نريد_ان_نطمئن_فقط”.