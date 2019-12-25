شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غضب في جنوب العراق بعد مقتل ناشط معروف بأيدٍ إيرانية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:43 مساءً, 25 ديسمبر 2019 م
المناطق-الرياض
شيع المئات في جنوب العراق اليوم الأربعاء ناشطاً توفي متأثراً بجروح أصيب بها قبل عشرة أيام في انفجار سيارته، بينما قام محتجون بعيد إعلان وفاته بإحراق مقرين لفصيلين مواليين لإيران جنوب العراق، بحسب ما أفاد مراسل من وكالة فرانس برس.
وبمجرد إعلان وفاة “ثائر الطيب” الناشط المعروف، هرع محتجون إلى مقري “منظمة بدر”، التي يتزعمها هادي العامري، و”عصائب أهل الحق”.
ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها “ميليشيات” وفق الأمم المتحدة.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات بداية ديسمبر الحالي على الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، خصوصاً بتهم “خطف، وقتل، وتعذيب”.
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.
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