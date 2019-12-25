شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأفغانية تُصفي 15 من عناصر طالبان والان نبدء بالتفاصيل

نفذت القوات الخاصة وسلاح الجو في أفغانستان سلسلة من العمليات خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن مقتل 15 مسلحا على الأقل من عناصر طالبان في ثمانية أقاليم.

وذكر مسؤولون عسكريون اليوم الأربعاء أن القوات الخاصة قتلت مسلحين اثنين من حركة طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة في منطقة "جولران" بإقليم هيرات.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت مسلحا واحدا من حركة طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة في منطقة "سياج كرم" بإقليم باكتيا، كما ودمرت القوات الخاصة مخبأ أسلحة صغير آخر، يخص جماعة "داعش خرسان" خلال عملية في منطقة "أشين" بإقليم ننكارهار، حسب المسؤولين.

وأضاف المسؤولون أن غارتين جويتين منفصلتين أسفرتا عن مقتل سبعة من مسلحي طالبان وتدمير مخبأ أسلحة في منطقتي "جيلان" و"أندار" بإقليم غزني.