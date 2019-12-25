حريق في مجمع تجاري بالنجف

افاد مصدر محلي في النجف، الاربعاء، بأن حريقا اندلع في مجمع لبيع كماليات السيارات بالمحافظة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في مجمع لبيع كماليات السيارات مع سيارة صالون صغيرة بحي الجامعة في النجف، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف ان "فرق الاطفاء باشرت باخماد الحريق ومنعت النيران من الامتداد الى المنازل المجاورة"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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