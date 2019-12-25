اعرب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، عن امله بأن يوفر قانون الانتخابات الجديد تمثيلا حقيقيا للنواب و"اندكاكا اكبر" بين الشعب وممثليه، فيما أكد حاجة البلد لحكومة يرأسها "مستقل ومقبول شعبيا وكفوء ونزيه ويتمتع بحسن الادارة والقدرة" على التهيئة للانتخابات المبكرة. يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم: نتمنى أن يوفر قانون الانتخابات تمثيلا حقيقيا واندكاكا اكبر بين الشعب وممثليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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