أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بأن وفدا من تحالف البناء ناقش مع رئيس الجمهورية برهم صالح، طرح اسم محافظ البصرة اسعد العيداني لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، وفدا من تحالف البناء، مبينا أن اللقاء طرح اسم محافظ البصرة اسعد العيداني الى منصب رئاسة الحكومة المقبلة .
وأوضح المصدر، أن "وفد تحالف البناء جدد تأكيده لرئيس الجمهورية بانه الكتلة الأكبر".
يأتي ذلك في وقت اعلن مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل، اليوم الاربعاء، اعتذاره عن التكليف برئاسة الوزراء.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من البناء يناقش مع صالح طرح اسم العيداني كمرشح لرئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.