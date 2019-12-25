وفد من البناء يناقش مع صالح طرح اسم العيداني كمرشح لرئاسة الحكومة

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، وفدا من تحالف البناء، مبينا أن اللقاء طرح اسم محافظ البصرة اسعد العيداني الى منصب رئاسة الحكومة المقبلة .

وأوضح المصدر، أن "وفد تحالف البناء جدد تأكيده لرئيس الجمهورية بانه الكتلة الأكبر".



يأتي ذلك في وقت اعلن مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل، اليوم الاربعاء، اعتذاره عن التكليف برئاسة الوزراء.