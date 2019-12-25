خمسة أثرياء كسبوا 112 مليار دولار في 2019

واصل أغنى أغنياء العالم تعزيز ثرواتهم خلال 2019، العام الذي كان مثالياً بالنسبة لنخبة من الأثرياء.

ووفقاً لمجلة "فوربس"، فقد تمكن 5 مليارديرات، من جني إجمالي ثروات تقدر بـ112 مليار دولار، مبينة أن هذا الحجم أكبر بأكثر من ضعف القفزة التي شهدتها ثروات هؤلاء خلال 2018، والتي ارتفع إجماليها لنحو 48 مليار دولار في تلك الفترة.

وأوضحت المجلة أن ارتفاع هذه المكاسب الجريئة تفوقت على الأسهم، ليس فقط في الولايات المتحدة حيث سجلت أسواق الأسهم مستويات قياسية، ولكن في أجزاء أخرى من العالم أيضاً.

وفي هذا الإطار، حقق مدير مجموعة الشركات الفرنسية "Louis Vuitton Moet Hennessy"، بيرنارد أرنو، أكبر المكاسب خلال هذا العام مع ارتفاع ثروته بواقع 40 مليار دولار، لتبلغ حتى الآن أكثر من 110 مليارات دولار.

وارتفعت أسهم مجموعته بواقع 54 في المئة خلال 2019، ما يعني أنها تضاعفت بنحو 3 مرات خلال أقل من 4 سنوات.

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بينما كان الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرغ، ثاني أكبر الرابحين، بعد زيادة ثروته بواقع 22.1 مليار دولار لتصل إلى 76.4 مليار، إذ ارتفع سعر أسهم شركته نحو 48 في المئة خلال العام الماضي.

في المقابل، سجلت ثروة رئيس سلسلة متاجر التجزئة الإسبانية "Zara"، أمانسيو أورتيغا، ارتفاعاً بواقع 17.3 مليار دولار لتصل إلى 74.9 مليار.

أما ثروة الرئيس السابق لشركة "مايكروسوفت"، ستيف بالمر، فقد ارتفعت بواقع 16.3 مليار دولار لتبلغ 56.3 مليار.

وللعام الثالث على التوالي جاء المؤسس رئيس مجلس إدارة شركة "Reliance Industries" الهندية، موكيش أمباني، ضمن قائمة "فوربس" لأكثر الأثرياء تحقيقاً للمكاسب مع ارتفاع ثروته بواقع 16.1 مليار دولار لتصل إلى 61.4 مليار دولار.