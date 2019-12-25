مصرع 38 عامل بناء في كردستان

اعلنت نقابة عمال البناء في اقليم كردستان، الاربعاء، عن مصرع 38 عاملا خلال العام الحالي. وقالت النقابة في بيان نشرته وسائل اعلام كردية وتابعته الخليج 365، ان "11 عامل بناء لقوا مصرعهم في اربيل، و19 في السليمانية، و8 في دهوك"، مبينة ان "هذه الحوادث جرت خلال العام الحالي". Advertisements ودعت الجهات الحكومية إلى "القيام بمسؤولياتها تجاه عمال البناء وتحسين أوضاعهم وسلامة حياتهم". وتأسست منظمة عمال البناء في إقليم كردستان عام 2011، وهي منظمة غير حكومية مقرها الرئيسي في محافظة السليمانية، وتعمل في مجال الدفاع عن حقوق عمال البناء وتحسين ظروفهم.



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