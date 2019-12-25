الديمقراطي: قانون انتخابات البرلمان فيه اخطاء ولن يكون نافذا الا في هذه الحالة

اكدت المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ارام بالاتي، الاربعاء، ان قانون انتخابات مجلس النواب بصيغته الحالية فصل على مقاس الاقوياء والاحزاب الكبيرة، فيما اشار الى ان القانون لن يكون نافذا الا في هذه الحالة.

وقال بالاتي في حديث لـ الخليج 365، ان "قانون الانتخابات الجديد فصل على مقاس الاحزاب الكبيرة والاقوياء وسيكون المستقلون والاحزاب الصغيرة هم الضحية في هذا القانون، على اعتبار ان المال والسلاح والنفوذ سيكون لهم الكلمة في ترشيح اسم على حساب اخر"، مبينا ان "الديمقراطي الكردستاني لديه قواعد جماهيرية كبيرة ولا يخشى من اي نظام انتخابي وجماهيرنا قوية ونحن حزب كبير، لكننا دافعنا عن حقوق باقي المكونات والاحزاب الصغيرة لان العراق لكل العراقيين وليس لجهات واحزاب محددة".

واضاف بالاتي ان "القانون بصيغته الحالية وخاصة في مادته الخامسة عشر، فيه اخطاء فنية عديدة ستجعل من تطبيقه امر صعب جدا وستكون له نتائج كارثية"، لافتا الى ان "القانون لن يخدم وحدة العراق ووحدة النسيج المجتمعي فالعراق بعد ان كان دائرة واحدة تحولت كل محافظة الى دائرة مستقلة ثم اليوم جاء البعض ليجعلوا كل محافظة عدة دوائر في تمزيق واضح للنسيج المجتمعي وتشتيت واضح للبلد الواحد".

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وتساءل "لاندري ما هي الغاية والحكمة السياسية حين لا تستطيع عائلتي التصويت لي وانا معهم بمحافظة واحدة لكني مرشح عن منطقة وهم يسكنون منطقة اخرى على سبيل المثال"، لافتا الى ان "هنالك جدول ملحق للقانون، كما ان الفقرة الثامنة من المادة الخامسة عشر تذهب الى وجوب التصويت على الملحق ليكون القانون نافذا".

وشدد بالاتي على ان "الجدول لم يتم التناقش بصدده وهو بحاجة الى تفاصيل كثيرة ومشورة فنية من جهات مختصة".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، امس الثلاثاء 24 كانون الاول 2019، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.