الاعمار توقع عقد اعمار طريق خالص – عظيم بكلفة اكثر من 12 مليون دولار

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة وقعت عقد احالة اعادة اعمار طريق خالص – عظيم الجزء الاول للتنفيذ بكلفة بلغت 12,093,100 دولار ضمن تخصيصات القرض الطارئ للبنك الدولي لاعادة اعمار المناطق المحررة"، مبينة ان "مدة التنفيذ ستكون 450 يوماً، فيما سيتم لاحقاً احالة الجزء الثاني قريباً لما لهذا المشروع من اهمية استراتيجية كبيرة خاصة للمحافظات الوسطى والشمالية".واضافت الوزارة ان "المشروع يتكون من ممر واحد يبلغ طوله 25كم ويبدأ من العظيم باتجاه الخالص ويشمل العمل فيه قشط وقلع وازالة طبقات الاسفلت المتضررة للجهتين الداخلية والخارجية واعادة انشاء بعض مقاطع الطريق وتنفيذ القناطر الانبوبية والاكتاف وصيانة مفاصل التمدد الطولي والاسيجة الحديدية لثلاثة جسور واقعة على الطريق وانشاء محطة وزن جديدة وثأثيث وتخطيط الطريق بالعلامات المرورية".

وشهد طريق الخالص- العظيم العديد من حوادث السير التي راح ضحيتها عشرات المواطنين نتيجة عدم صيانته منذ فترة طويلة.