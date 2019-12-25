نتنياهو يعلن اعتزامه بناء 3000 وحدة استيطانية عشية انتخابات الليكود

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، اعتزامه بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، عشية منافسته على زعامة حزب "الليكود".

وقالت صحيفة " إسرائيل اليوم" إن نتنياهو أعلن اعتزامه بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية ومنطقة صناعية في الضفة الغربية.

وأوضحت أن نتنياهو سيطرح المخطط للمصادقة عليه في مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي خلال الأسبوعين القريبين.

قرار نتنياهو جاء قبل يوم واحد من منافسته غريمه جدعون ساعر على زعامة حزب "الليكود" اليميني في محاولة لإرضاء قادة اليمين المتطرف في الحزب.

وهو الأول أيضا بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قرارها إطلاق تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

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والاستيطان هو في صلب القضايا التي دفعت بنسودا لاتخاذ قرارها بعد مرور نحو 5 سنوات على تحقيقها الأولي للحالة في فلسطين.

وستجرى الانتخابات التمهيدية لزعامة الحزب غدا بمشاركة الآلاف من منتسبي حزب "الليكود".

وتقدر الكثير من الأوساط السياسية الإسرائيلية بأن إزاحة نتنياهو من المنصب الذي يتولاه منذ العام 2005 ستكون مهمة صعبة جدا.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وإساءة الأمانة والرشوة، ما قد يقوده إلى السجن في حال عدم توفر الحصانة البرلمانية له.

وأخفق نتنياهو مرتين هذا العام في تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر، وسط تقديرات بأن يخفق مجددا بعد الانتخابات الثالثة التي ستجرى في الثاني من آذار/مارس المقبل.

وهاجم نتنياهو وسائل الإعلام الإسرائيلية التي قال إنها تعمل ضده، وقال: "أنا لست مرشح وسائل الإعلام. لديهم مصلحة في تنويمكم كي لا تذهبوا للتصويت".

وأضاف: "يقولون إنه لا يمكننا الفوز في الانتخابات العامة، لكن ما نشعر به هذه الأيام هو شيء هائل. في المرة القادمة سيبدو الأمر مختلفا".