15 قتيلا من طالبان في سلسلة عمليات للجيش الأفغاني

أعلن مسؤولون عسكريون بالجيش الأفغاني، الأربعاء، مقتل 15 مسلحا من حركة طالبان في سلسلة عمليات للقوات الخاصة وسلاح الجو في 8 أقاليم خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين -لم تسمهم- أن القوات الخاصة قتلت مسلحين اثنين من حركة طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة في منطقة "جولران" بإقليم هيرات.



وأضافوا أنه جرى أيضا اعتقال مسلح واحد من حركة طالبان وتدمير مخبأ صغير للأسلحة في منطقة "سياج كرم" بإقليم باكتيا.

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كما دمرت القوات الخاصة مخبأ أسلحة صغيرا آخر، يخص جماعة "داعش خرسان" خلال عملية في منطقة "أشين" بإقليم ننكارهار، وفق المصدر ذاته.

وأشار المسؤولون إلى أن غارتين جويتين منفصلتين أسفرتا عن مقتل سبعة من مسلحي طالبان وتدمير مخبأ أسلحة في منطقتي "جيلان" و"أندار" بإقليم غزني.

ونفذت قوات الأمن أيضا غارات جوية في منطقتي "سيد آباد" و"نيرك" بإقليم وردك ومنطقة "اشكارميش" بإقليم تخار، ومنطقة "سانجين" بإقليم هلمند و"شاه جوي" بإقليم زابول، ما أسفر عن مقتل ستة مسلحين وإصابة آخر من طالبان والعثور على مخابئ أسلحة، وفق المسؤولين العسكريين.

ويشن الجيش الأفغاني هجمات مستمرة ضد حركة "طالبان" التي كثفت من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق للمشاركة في الحكومة المقبلة.