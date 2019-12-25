إيقاف رئيس الزمالك وتوبيخ مدير الكرة بالأهلي بسبب التحكيم

وقّعت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عدة عقوبات على عدد من مسؤولي أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية، بعد الاطلاع على ما ورد في تقارير حكام ومراقبي مباريات المسابقتين وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات.

وجاء إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رأس العقوبات، بعدما قررت اللجنة منعه من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه مصري (نحو 6.2 ألف دولار) لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

وكان رئيس الزمالك قد هاجم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المصرية، واتهم محمد الحنفي حكم مباراة الزمالك وسموحة بالتعنت ضد فريقه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

كما أعلنت لجنة الانضباط توبيخ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي، لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم، وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك، حيث عمد عبدالحفيظ للحديث عن الأمور التحكيمية بالمسابقة، وآخرها وصفه نادي سموحة بأنه تعرض للظلم قبل ساعات قليلة من مواجهة الزمالك.

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وطالت العقوبات فرج عامر رئيس نادي سموحة؛ حيث قررت اللجنة منعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه مصري؛ لما بدر منه من تصريحات تسيء إلى طاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان، خلال الجولة الثامنة من مسابقة الدوري رغم فوز سموحة بهدف دون رد.

وأوقفت لجنة الانضباط علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات وغرمته 50 ألف جنيه (3.1 ألف دولار)؛ للاعتراض بشكل مبالغ فيه على حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز في مباراة الجولة التاسعة التي انتهت 1-1.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة عقب الفوز خلال 8 مباريات، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب و10 نقاط كاملة عن الغريم الزمالك صاحب المركز الرابع.

وفيما يخص دوري الدرجة الثانية قررت لجنة الانضباط إيقاف رضا عبدالعال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه؛ لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة في ديربي مدينة المحلة؛ حيث اعترض عبدالعال على حكم المباراة بشكل غير لائق وتعرض للطرد.

وفي المسابقة ذاتها أعلنت لجنة الانضباط إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه؛ لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.