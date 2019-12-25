مانشستر يونايتد يضع شرطين لإعادة بوجبا ليوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يمانع من رحيل لاعبه الفرنسي بول بوجبا عن صفوف الفريق، والعودة لناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، حال الموافقة على شروطه من أجل إتمام الصفقة.

وأوضحت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، في تقرير لها، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب يونايتد، سيوافق على رحيل بوجبا لليوفي، حال الحصول على مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لتخلي الشياطين عن الألماني إيمري كان لاعب وسط البيانكونيري.

وكان بوجبا ارتبط بالرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل اهتمام أندية أوروبية عدة بالتعاقد معه، يأتي في مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وفريقه السابق يوفنتوس، لكن يونايتد رفض التفريط فيه باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للفريق.

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يذكر أن بوجبا كان من ناشئي يونايتد قبل أن يرحل عنه إلى يوفنتوس في 2012، لكنه عاد بعدها للفريق الإنجليزي في صيف 2016 في صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو، كأغلى صفقة في العالم وقتها.

على الجانب الآخر، يعاني إيمري كان من عدم الحصول على فرصة للمشاركة الأساسية في خطط ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، منذ انطلاق الموسم الحالي، فلم يشارك فيه إلا 7 مرات فقط.

وانضم كان لليوفي في صيف عام 2018 قادما من ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر مع نهاية عقده مع الريدز وقتها.

لكن الدولي الألماني يواجه منافسة شرسة في وسط اليوفي من الفرنسيين بليس ماتويدي وأدريان رابيو والبوسني ميراليم بيانيتش والويلزي آرون رامسي بجانب مواطنه سامي خضيرة.

علما بأن اسم كان قد ارتبط على مدار الفترة الماضية بأندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة الإسباني.