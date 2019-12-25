شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية السعودي يتوجه إلى إسلام آباد في "زيارة مهمة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية السعودي يتوجه إلى إسلام آباد في زيارة مهمة الأربعاء 25 ديسمبر 2019 أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى إسلام آباد غدا الخميس في "زيارة مهمة".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسلام آباد"، إن عميد الدبلوماسية السعودية سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي ورئيس الوزراء عمران خان. وأكدت الصحيفة، إلى أن هذه الزيارة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعلاقات بين الدولتين والمنطقة برمتها، خاصة وأنها تأتي في ظل إلغاء باكستان مشاركتها في القمة الإسلامية المصغرة التي استضافتها كوالالمبور الماليزية في وقت سابق.

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