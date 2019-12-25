البنك الإسلامى للتنمية يقدم منحًا دراسية لـ27 دولة إفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنك الإسلامى للتنمية يقدم منحا دراسية لـ27 دولة إفريقية

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن منح دراسية للطلاب والباحثين والأكاديميين من رعايا الدول الأعضاء بالبنك وبينهم 27 دولة إفريقية.



وأوضح البنك، فى بيان صدر عن فرعه في العاصمة السنغالية، أن برامج المنح تشمل الحصول على درجة الليسانس والماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه، مشيرًا إلى أن شروط القبول في المنحة وسنوات صلاحيتها يتفاوت من درجة علمية لأخرى.

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وتتضمن مجالات الدراسة التنمية المستدامة والتعليم والتمويل والاقتصاد والصحة والعلوم الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة، ويندرج تحت كل مجال من هذه المجالات مجموعة من التخصصات.

وتغطي المنحة تكاليف التعليم وسفر الطلاب خارج بلادهم، علاوة على مخصصات شهرية تغطي تكلفة المعيشة في البلد التي يدرس فيها الطالب وأيضا تأمين طبي.

أما الدول الإفريقية الـ27 المعنية بهذا البرنامج فهي: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، الكاميرون، الجابون، تشاد، مالي، السنغال، موريتانيا، بنين، توجو، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غينيا، غينيا بيساو، جزر القمر، السودان، النيجر، جيبوتي، الصومال، نيجيريا، سيراليون، جامبيا، موزمبيق، أوغندا.

وقد فتح البنك التسجيل في برنامج المنحة الدراسية عبر موقعه الإلكتروني للمتقدمين من الدول الإفريقية والدول الأعضاء بالبنك من الآن وحتى 28 من شهر فبراير 2020.