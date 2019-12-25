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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة كويتية تؤيد إثبات رجوع نائب سابق لزوجته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محكمة كويتية تؤيد إثبات رجوع نائب سابق لزوجته
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، إثبات رجعة النائب السابق وليد الطبطبائي لزوجته واستمرار الحياة الزوجية بينهما، وفق صحيفة الراي المحلية.
وقال الطبطبائي في تصريحات نشرتها الصحيفة ”الحمدلله على فضله، فقد صدر اليوم حكم نهائي في قضية زوجتي، وإثبات الرجعة وصحة الزوجية وأنها قائمة ومستمرة، مما يقطع الألسن التي أرادت التصيد بالماء العكر، والطعن بالأعراض، واستغلال الأحكام الأولية التي صدرت وأنا بالسجن، ثم في غيابي بالخارج، إذ لم أتمكن من تقديم دفاعي وصدور أحكام غيابية“.
وأضاف ”أنا واثق بإذن الله من أن محكمة التمييز الموقرة ستأخذ بالاعتبار الحكم الصادر اليوم، وستقوم بإصدار حكم نهائي بالبراءة وإغلاق ملف الاتهامات الملفقة، ولايسعني هنا إلا أن أتقدم بالشكر لهيئة محكمة الأسرة الكرام بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية ولهيئة الدفاع ولكل من ساندني في هذه القضية“.
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