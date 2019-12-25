عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس أركان الاحتلال: طهران ضاعفت كمية اليورانيوم المخصب

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، اليوم الأربعاء، إنه على المجتمع الدولي اقتلاع القدرات الإيرانية من سوريا، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني لن يسمح لطهران بالتمركز عسكريًا في سوريا.



وأكد أيزنكوت، أن إيران⁩ تمتلك مئات الصواريخ التي يمكنها إطلاقها على ⁧إسرائيل⁩، وقد ضاعفت كمية اليورانيوم المخصب لديها.

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وهدد رئيس الأركان الإسرائيلي، الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن احتمال المواجهة مع إيران غير مستبعد.

واتهم أيزنكوت، فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، أنه ينقل أسلحة متقدمة إلى العراق، موضحًا أن هذا الأمر لن يمر دون تدخل.

وهدد رئيس الأركان الإسرائيلي: "الحرب المقبلة مع لبنان أو مع حماس، ستتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لهجمات صاروخية معظمها غير دقيق، ولكن ستكون مؤثرة".