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الصين تستعد للتوثيق مع أمريكا بشأن توقيع اتفاق التجارة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تستعد للتوثيق مع أمريكا بشأن توقيع اتفاق التجارة

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

قال قنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بلاده على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الثلاثاء، أنه والرئيس الصيني شي جين بينغ سيوقعان المرحلة واحد من اتفاق التجارة الذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة خلال احتفال بهذه المناسبة.

ولم يحدد قنغ في المؤتمر الصحفي اليومي موعدا محددا للتوقيع.  

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