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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا ترسل 25 ألف طن من الحبوب مساعدات إلى سوريا خلال أيام الأربعاء 25 ديسمبر 2019 ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن ممثل ليورى بوريسوف نائب رئيس الوزراء قوله إن روسيا سترسل 25 ألف طن من الحبوب مساعدات إنسانية إلى سوريا من ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود بحلول مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف ممثل نائب رئيس الوزراء أن روسيا تخطط لإرسال 100 ألف طن من الحبوب إجمالا مساعدات إنسانية بنهاية مايو. كانت موسكو قد قالت من قبل إنها ستمد سوريا بمئة ألف طن من الحبوب بحلول أبريل.

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