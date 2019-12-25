عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق.. هل اعتذر قصي سهيل عن ترشيحه لرئاسة الحكومة

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قصي السهيل مرشح ”تحالف البناء“ المعروف بقرب قادته من إيران، اعتذر عن تكليفه المحتمل لتشكيل الحكومة العراقية، وذلك في أعقاب رفض شعبي عارم على تسميته.



وأمس الثلاثاء، أعلن ائتلاف الفتح (أحد أطراف تحالف البناء)، الجناح السياسي لفصائل الحشد الشعبي، تمسكه بترشيح السهيل، لتشكيل الحكومة.

وفيما لم يحسم تحالف البناء رسميا أمر السهيل، فإن وثيقة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها وسائل إعلام محلية، تفيد باعتذار مرشح التحالف عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط اتهامات قائمة بشأن أدوار إيرانية في العراق.

وقال السهيل في الرسالة التي وجهها إلى تحالف البناء: ”أثمن عاليا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الأكبر، ولكون الظروف غير مواتية ومهيئة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، أرجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجيا لكم الموفقية في اختيار من ترونه مناسبا بديلا عنا“.

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النائب في البرلمان العراقي باسم خشان، أكد هو الآخر في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”قصي السهيل سحب ترشيحه بعد الرفض الشعبي الكبير الذي واجهه، وكذلك من قبل القوى السياسية المؤثرة“.

في الأثناء تحدثت مصادر مطلعة، لـ“إرم نيوز“، عن أن ثمة نية ”داخل تحالف البناء على ترشيح محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة“.

وأوضحت المصادر أن ”العيداني مقرب من حزب الله، وأعطى الكثير من المشاريع التجارية لشركات مقربة من حزب الله، خلال تسلم حكومة البصرة المحلية“، وأن ”طرح اسمه كبديل جاء بدعم من محمد كوثراني مسؤول الملف العراقي في حزب اللبناني“، حسب زعمه.

وانتهت المهلة الدستورية، المخصصة لرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، لتكليف رئيس الوزراء القادم، بعد ضغوطات لفرض مرشح تحالف البناء قصي السهيل، فيما رفض صالح تكليف السهيل، ما أدى إلى خرق المدة الدستورية.

ويتألف تحالف ”البناء“ من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران وعلى رأسها ائتلاف ”الفتح“ بزعامة هادي العامري (47 من أصل 329 مقعدا بالبرلمان)، وائتلاف ”دولة القانون“ بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (26 مقعدا).

ولا يحظى السهيل بتأييد المتظاهرين العراقيين وكذلك قوى سياسية رئيسية في البلاد وعلى رأسها تحالف ”سائرون“ المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف ”النصر“ بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فضلا عن قوى سياسية سنية، بينها الائتلاف الذي يتزعمه رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي.